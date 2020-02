Caroline Flack era una conductora británica del programa 'Love Island'. La presentadora iba a ser juzgada en marzo, pues fue detenida en diciembre acusada de haberle pegado a su novio, Lewis Burton, con una lámpara mientras este dormía, en su apartamento en el norte de Londres, anunció la Fiscalía en enero.



"En los últimos meses, Caroline había estado sometida a una enorme presión debido a este caso y del posible proceso que ha sido aplazado", declaró Francis Ridley, agente de la presentadora, en un comunicado.



Tras el anuncio el sábado de su fallecimiento, un abogado de la familia confirmó que Caroline Flack se había suicidado.



Te puede interesar: Exreina de belleza viajó por una entrevista de trabajo y apareció MUERTA



El novio de Flack desmintió lo ocurrido, declarando que "no le había golpeado con una lámpara", en un mensaje en Instagram.



Sin embargo, los agentes de la presentadora de televisión británica, Caroline Flack, han acusado a la Fiscalía de haber montado un "juicio espectáculo" contra una figura "vulnerable", después del suicidio el sábado.



La Fiscalía "debería reflexionar sobre la manera en la que han montado un juicio espectáculo, que no solo no tenía fundamento, sino que además carecía de interés público. Y finalmente esto provocó un gran sufrimiento en Caroline", añadió el comunicado de los agentes.



El futuro de "Love Island", emitido en el canal ITV, ha sido puesto en cuestión tras una serie de dramas. Caroline Flack es la tercera figura vinculada a este programa que se suicida, después de Mike Thalassitis y Sophie Graydon, dos participantes del concurso.



La prensa sensacionalista se había hecho un gran eco del caso, exhibiendo a Caroline Flack en portada tras su detención. Su suicidio volvió a ocupar el domingo la primera página de los tabloides británicos.



Una petición en internet que consiguió más de 100.000 firmas el domingo pide una investigación dentro de los medios de comunicación tras su muerte.