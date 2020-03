Jessica Cediel vació a los “desubicados” que dicen que se queda con anillos de compromiso

Hace unas semanas inició el rumor que Jessica Cediel había terminado la relación con su novio Mack Roesch.

Esto debido a que la presentadora había eliminado todas las fotos que tenía con el hombre que a finales de 2019 le había propuesto matrimonio.

Sin embargo, la bogotana no había querido pronunciarse al respecto, solo hasta ahora.

A través de varias historias en Instagram, la modelo confirmó que está soltera y, además ‘vació’ a todos los que creen que ella se queda con los anillos de compromiso.

“Para los desubicados que piensan que me quedo con los anillos de compromiso… qué perdedores… Los devuelvo por voluntad propia. No me interesa tener algo que no significa nada para mí”, dijo.

Jessica Cediel está soltera pic.twitter.com/oBWJQoc6gu — Qué tal esto (@CorreDile) March 28, 2020

Por su parte, Mack no ha borrado las fotos que tiene con ella y además hizo una nueva publicación en la que aseguró que se comprometió con Cediel "por amor, no por otra razón".

Cabe recordar que Jessica se ha comprometido en dos ocasiones, pero no ha llegado a casarse.