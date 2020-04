Fairuz Valdiri, hermana mayor de Andrea Valdiri, habló a través de las historias de Instagram de la bailarina sobre la pelea que ocurrió en la casa de su mamá en Barranquilla.



La mujer señaló que Andrea Valdiri "no se siente bien emocionalmente" para salir a hablar de lo que ocurrió la noche del lunes 27 de abril y por eso le había pedido que dijera todo lo ocurrido en un video.



"Ella se encuentra estable, si tuvo heridas pero no son de gravedad", manifestó Fairuz.



Sin embargo, también dio detalles de lo que sucedió entre sus hermanas Andrea y Shujam Valdiri.



"Hubo una diferencia de unos comentarios en un chat de Whatsapp y se generó una discusión entre mi mamá y mi hermana. Andrea va y en efecto mi otra hermana si estaba ofuscada y la espera con un cuchillo. Andrea trata de alejar a mi mamá de mi hermana porque con un arma blanca y los niveles de estrés de mi hermana es necesario evitar una situación de gran importancia", aclaró.



También reafirmó que como familia están unidos para buscar soluciones profesionales.



"Una persona que toma un cuchillo para amenazar a la hermana no está bien, por eso estamos buscando todas las soluciones y con los profesionales requeridos. La familia tiene que apoyar en cualquier situación", dijo Fairuz.



Finalmente, aclaró que la discusión "nunca se generó por hombres" y que todas las implicadas están solteras.