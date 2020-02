La ex de Jessi Uribe y madre de sus cuatro hijos, Sandra Barrios, decidió atreverse a un cambio de look y recibió muchos elogios en redes sociales.



Ahora Sandra luce un cabello largo y rubio que la hace ver muy bonita y le han llovido piropos en redes sociales.



Te puede interesar: ¡Mejor que una de 20! Exesposa de Jessi Uribe presumió su cuerpazo con sensual bikini



"Los cambios son buenos, no hay que temerles, hacer un cambio en tu vida puede ser el principio de una gran aventura, y son mejores si se hacen por manos de profesionales", escribió Sandra.