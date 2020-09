A la que le sobra estupidez es a usted: Lina Tejeiro responde a quien la llamó inmadura

Lina Tejeiro se ha caracterizado por su sinceridad y por no guardarse nada cuando algo o alguien no le gusta.

Esta vez, la hermosa actriz contestó a un comentario ofensivo de un usuario en una de sus más recientes publicaciones, en la que luce un sexy body rojo.

“Usted no es ningún buen ejemplo para las niñas. Le falta cerebro y le sobra estupidez, deje de andar mostrando ese c**lo remendado, ¿no le da pena mostrar eso tan feo?”, fue lo que le escribió el usuario en la cuenta de Instagram de Tejeiro.

Sin pelos en la lengua la actriz le respondió que “al que no le guste, que no lo mire”.

“Si usted pretende encontrar figuras públicas para darle ejemplo a sus hijas, porque usted no es capaz de hacerlo desde su casa, déjeme decirle que a la que le sobra estupidez es a usted. Cerebro tengo y lo uso muy bien, me aprendo libretos, leo mucho. Sé que soy inteligente y tengo excelente sentido del humor, no me meto y critico la vida de los demás”, contestó.

Cabe recordar que en varias ocasiones Lina Tejeiro se ha visto en vuelta en polémicas por sus fuertes respuestas, de las cuales dice no arrepentirse, pues dice que ella es así.

Vea la publicación aquí: