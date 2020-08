Mi papá descansó: Ivan Lalinde da emotivo mensaje acerca de su dolorosa pérdida

Iván Lalinde reapareció en sus redes sociales luego de conocerse el fallecimiento de su padre a causa del coronavirus. A través de un video, el presentador conmovió con su mensaje y agregó que su madre todavía no lo sabe.

En los 10 minutos de video, Lalinde se mostró muy tranquilo y feliz por los momentos que vivió junto a su papá. Para él, en este momento debe estar descansando en la compañía de Dios, pues durante su vida solo recibió bendiciones.

También dijo que no han sido de capaces de decirle a su madre que su pareja de vida ya no está. Además, que no podían darle esa noticia por teléfono.

En este momento, pudo reencontrarse con ella e intenta prepararla para decirle que después de 67 años de matrimonio, su amor se le fue.

Al final, el mensaje de Iván Lalinde fue claro. “La pandemia (…) es un dolor de familia, un dolor de alma muy fuerte”. Pide que se cree esa conciencia de la soledad de esos enfermos por el virus y que está en las manos de todos prevenir el contagio.