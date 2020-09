"Nadie la veía": Ariadna Gutiérrez dice que nunca vio a Pía Wurtzbach como competencia

Ariadna Gutiérrez, la exreina de belleza colombiana que fue elegida Señorita Colombia 2014 y Miss Universo 2015 por 1 minuto 58 segundos, contó que su rival de certamen y quien finalmente resultó ganadora, Pía Wurtzbach, no era vista como competencia.

En medio de una entrevista, a la hermosa modelo le preguntaron por su paso por el máximo referente de la belleza, el certamen Miss Universo, por supuesto haciendo referencia al recordado error por el que fue ganadora por unos instantes.

“¿Tú veías a Pía como una competencia?”, le preguntó la también exreina colombiana Laura González.

“No, no, para nada, en todo el grupo la vi dos veces […]de esas personas como fantasmas […]nadie la veía […]ella era muy solitaria también, entonces no la veían mucho y cuando la veía no pensé que fuera competencia”, contestó Ariadna.

Entre risas esa fue la respuesta de la Gutiérrez, que trae a la memoria el embarazoso error del presentador Steve Harvey cuando, según él, se equivocó al leer y nombró a la Miss Universo equivocada por algunos minutos.