Luz Mery Galeano, la mamá de Andy Rivera, fue noticia por estos días después que Lina Tejeiro mencionara que, quizás, no estaba en los afectos de la madre de su ex.



Sin embargo, la madre de Andy no ha mencionado nunca que haya una enemistad con la actriz y siempre se le ve apoyando a su hijo en todo lo que hace.



Recientemente, subió una foto en la que sale de espaldas y deja ver que tiene tremendo cuerpazo y unas caderas envidiables, pues está en bikini y admirando un bello paisaje.



"No escalas la montaña para que todo el mundo te vea, sino para que tú puedas ver el mundo", escribió Luz Mery en la publicación.











“Cuerpazo”, “Qué bonita, parece la hermana de Andy”, “Se conserva muy bien”, fueron algunos comentarios halagadores que le dejaron en Instagram.