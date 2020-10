¡Pobrecito! Juanes se 'robó' un carro por error y le cayó la Policía

Juanes nos ha llenado de orgullo y ha posicionado el nombre de Colombia en todo el mundo con lo mejor de su música. Además, su carisma y personalidad lo convierten en uno de los artistas más queridos.



Hace poco el cantante relató en su cuenta de Instagram un bochornoso episodio que pasó cuando salió a almorzar con su familia y regresó a su casa para continuar sus trabajos en el estudio de grabación.



Al colombiano le avisan que la Policía había llegado a su casa porque reportaron que un carro había sido robado.



"Ese es mi carro, un Tesla. Lo cambiamos hace poquito", decía Juanes a los policías muy convencido.



Juanes decidió verificar el carro con una aplicación y lo abrió para ver lo que tenía por dentro y se dio cuenta que no era el suyo. Según relató, las llaves estaban dentro del carro y lo encendió sin problema.



"Éramos muertos de la risa y el policía era cubano y me decía que en 20 años no había visto algo así", señaló el cantante entre carcajadas.



El dueño llegó a casa de Juanes para reclamar su vehículo y a Juanes le tocó ir por su carro en la patrulla de Policía.



"Llego al restaurante y estaba mi carro parqueado ahí afuera", señaló.



