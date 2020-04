Carla Giraldo está en su casa respetando la cuarentena. Sin embargo, la llegada de un nuevo bebé a su familia la tiene un poco triste porque tuvo que conocerlo a través de un vidrio.



"Nació mi sobrinito. Mi cuñada y yo vivimos en el mismo conjunto y yo no pude esperar a conocerlo así sea a través de un vidrio con todos los protocolos", dijo Carla Giraldo en un video.



Te puede interesar: “Quédate así”: le piden a Carla Giraldo por repentino cambio de look



La actriz mostró las imágenes del momento en el que conoció al bebé y no paraba de llorar.









Sus seguidores le dejaron mensajes de felicitación y de ánimo para pasar estos días de nostalgia.