¿Presagio? La dolorosa ‘despedida’ entre Luisa Fernanda W y Legarda

¡El mundo del entrenamiento está de luto! El reconocido cantante y youtuber Legarda falleció este 7 de febrero por un paro cardio-respiratorio tras ser víctima de una bala perdida.



El artista, además de ser conocido por su talento, se volvió más popular en redes sociales por su relación con Luisa Fernanda W.



La pareja estaba tan conectada y enamorada que hasta sacaron su propia canción, la cual titularon “Mi Regalo”.



Aunque el videoclip se estrenó el pasado 25 enero, a raíz de la muerte del payanés seguidores consideraron el tema como un presagio, pues la letra hace referencia a su amor eterno y una despedida.



“Tantas cosas que no te conté,que no parece casualidad haberte encontrado otra vez justo en el mismo lugar. Como un tbt que camina, ya no estoy sola en esta isla, yo sabía que me habías dejado una pista. Nunca más voy a soltar tu mano, sé que Dios me mando mi regalo pa’ que se me cure todo lo malo. Mando tus besos de nuevo y hoy vuelvo a sentirme humano”, dice Luisa en su parte de la emotiva canción.