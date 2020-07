Andrea Valdiri y Elianis Garrido han subido su popularidad como la espuma en los últimos años, no solo por la belleza de ambas que es innegable, sino por sus increíbles movimientos al bailar.



Las dos se han convertido en influencers y en un referente del sabor que tiene la mujer barranquillera. Sin embargo, si hicieramos un duelo entre ambas sería dificil decidir quién baila mejor.



Andrea Valdiri saltó a la cima como una de las bailarinas más reconocidas después que subiera un video bailando una canción 'Dura' de Daddy Yankee y el artista la resposteara con muy buenos comentarios.



Desde entonces sus videos están cargados no solo de sensualidad y picardía, sino de mucha creatividad. En redes sociales ya casi llega a los 5 millones de seguidores y ella ha asegurado "que todavía no ha llegado a donde quiere".



Valdiri tiene una academia de baile que impulsa a jóvenes talentos de su ciudad natal y se ha ganado el cariño de la gente.













Por su parte, Elianis Garrido fue una destacada participante de reality por su personalidad, su trabajo como actriz la ha llevado a participar en excelentes producciones y también se ha destacado como una gran bailarina.



Elianis también tiene una academia de baile y además ama el fitness. Actualmente, es presentadora de farándula y su carrera va en ascenso.





