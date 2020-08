Video: El día que Maluma le cantó a Neymar en su cumpleaños

Maluma ha sido noticia por estos días debido a que de forma inesperada cerró su cuenta de Instagram que tenía más de 52 millones de seguidores y sus fans quedaron muy tristes.



Aunque aún no hay un pronunciamiento del paisa sobre las razones que tuvo para tomar esta decisión, se ha especulado que tiene que ver con la celebración que hizo Neymar de la clasificación del Paris Saint Germain como finalista de la Champions League, pues el futbolista lo hizo cantando 'Hawái', la nueva canción de Maluma.



Al parecer, según algunos comentarios de los seguidores, la canción de Maluma hace referencia a su exnovia Natalia Barulich y la relación que sostiene con el astro brasilero y, aparentemente, esto no le habría caído en gracia al colombiano.



Te puede interesar: ¿Dónde está Maluma? La cuenta de Instagram del 'pretty boy' ya no aparece



Sin embargo, Neymar y Maluma eran amigos en el pasado y eso quedó evidenciado en un video cuando hace dos años, en el cumpleaños número 26 del brasilero, el 'pretty boy' estuvo en la celebración y cantó para él.







Aunque la grabación es de hace dos años, ha sido muy comentada las últimas horas, pues las cosas parecen haber cambiado entre ambos después que Neymar iniciara su romance con la ex de Maluma.