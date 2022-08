Jennifer López y Ben Affleck: sale a la luz la verdad sobre separación durante unas semanas

El pasado 16 de julio Jennifer López y Ben Affleck contrajeron matrimonio en una boda íntima y desde ese momento la pareja ha estado en la mira de miles de internautas, quienes siguen muy de cerca la relación que nació hace 20 años.

Sin embargo, hace poco comenzó a crecer el rumor de que la pareja se estaría separando, sin embargo, una fuente cercana a la pareja habló con Hollywood Life y dijo que la distancia se debe a temas laborales y eso les ayudará a fortalecer su lazo matrimonial, además de que fue una decisión que tomaron en mutuo acuerdo.

"Están convencidos de que estar separados ayudará a enfocarse en sus carreras profesionales, ganar más dinero y extrañarse con más fuerza", dijo la fuente en su momento.

Según cuenta esta persona, la cantante y el actor “siempre están hablando, enviando mensajes de texto, FaceTiming e incluso grabando cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan separados hace que volver a reunirse sea mucho mejor. A JLo le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase”.

De esta manera se termina el rumor de que la relación se habría acabado del todo y, por el contrario, siguen viviendo las mieles del amor y todo lo que hacen es por el bien de su matrimonio para mantener la llama siempre encendida.

La fuente finalizó diciendo: "Entienden completamente que habrá momentos en los que no siempre podrán estar juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido extensamente a lo largo de su relación, por lo que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal. Pero saben que tienen toda la vida por delante y disfrutan cada minuto del viaje".

