Le encadenaban la bicicleta porque no la soltaba ni para dormir y ahora es campeón olímpico

Daniel Dhers es un ciclista de BMX que se hizo viral tras haber ganado una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio , a sus 36 años de edad, cuando no le gustaba la bicicleta y luego no la soltaba, según informó el diario Olympics .

De acuerdo con el medio, a Daniel no le gustaban las bicicletas, pues aunque le regalaron una cuando apenas tenía 4 años de edad, la detestaba, por lo que decidió guardarla.

“Uno de mis padrinos me regaló una bici cuando tenía 4 años y no me gustó para nada. Me acuerdo que tenía las rueditas de apoyo, rodaba por la calle, me caía y yo le decía a mi madre que no quería eso. Y ya nunca más vi la bicicleta”, dijo.

Sin embargo, gracias a sus amigos, quienes lo dejaban solo ya que a él no le gustaba montar en bicicleta, decidió desempolvar la que le había regalado su padrino y comenzar a practicar.

"Recién cuando tengo 12 años, mis amigos de la cuadra comenzaron a montar bici y yo me quedaba solo, así que desempolvé la bicicleta, me escondí para que no me vieran aprender y aprendí", manifestó.

Luego el problema fue bajarlo de la bicicleta, pues ya no quería ni siquiera ir al colegio por andar montando en bici, por lo que su mamá decidió encadenársela debajo de un carro algunas veces.

Publicidad

“Lo complicado después es que yo no quería ir al colegio. Solo quería montar en bicicleta. Y ahí teníamos nuestras guerras. Una vez mi mamá me encadenó la bicicleta debajo de un carro para que no montara", agregó.

No obstante, según el deportista, sus progenitores siempre lo apoyaron una vez decidió que eso era lo que quería hacer para toda la vida.

"Ellos siempre me apoyaron, siempre creyeron en mí”, afirmó.

Hoy Daniel gracias a sus esfuerzos, no solo es cinco veces campeón de la prueba de BMX estilo libre de los X Games, sino que se convirtió en campeón olímpico, luego de haber ganado una medalla de plata en la modalidad de estilo libre en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Y aunque él pensó que no lo lograría en Japón debido a su edad, ya que sobrepasó los 35 y hasta pensó en rendirse, dijo que sí se puede, aún cuando les digan que no.

“Esto significa que podemos lograr lo que queramos hacer. Te van a decir que no, te van a decir que es imposible, pero si tú te dedicas a tu meta, se llega“, puntualizó.

COMPARTIR