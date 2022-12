Aislinn Derbez mostró los KILOS de más que le dejó su embarazo

Aislinn Derbez les regaló a todos sus seguidores un mensaje muy emotivo sobre el embarazo, dedicado especialmente a todas las mujeres que sufren mucho con la transformación de su cuerpo.

La actriz mexicana mostró su cuerpo con un pequeño bikini, pero también reveló una imagen de cuando su autoestima se vio agredida, de lo duro que fue verse con kilitos de más.

El contraste de las dos imágenes es impresionante. Sin embargo, ella se atrevió a levantar su voz para crear conciencia de lo realmente importante después de dar a luz.

“Quiero dedicar esto a todas esas mamás en posparto que sentimos la presión social de regresar a la normalidad; a las que nos hemos sentido mal al ver otras mamás presumiendo “cuerpazo” o que se muestran

“perfectas” como si nada le hubiera pasado a nada de haber parido”, empezó el mensaje de la actriz.

Enfatizó en lo grave que es la comparación, de vivir de cosas irreales y olvidar lo vulnerables que son las mujeres cuando quieren buscar la perfección. Recordó lo duro que fue ver su cuerpo con más grasita y de los intentos fallidos por recuperar su figura.

“Durante un tiempo hacía ejercicio todos los días y no veía resultados. Hasta que paré todo y me dediqué a indagar más adentro, a ser más respetuosa, más amorosa y más agradecida con mi cuerpo. A darle tiempo, espacio y paciencia a mi cuerpo. A sanar no solo lo físico sino lo profundo. A confrontar y digerir tantos cambios y tomar de lleno la nueva responsabilidad que te obliga a dejar la inmadurez atrás”, dijo.

“Nunca regresaré porque soy otra persona. Una gran parte de mí se murió en el parto y nació otra desconocida para mí”, concluyó la actriz.

