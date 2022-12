¡Casi se le sale una! Maroma de Maleja Restrepo puso en 'peligro' a Tuti Vargas

¿Quién no saluda efusivamente a una amiga cuando se la encuentra? Esta escena es más que común, sin embargo, Maleja Restrepo no se percató que Tuti Vargas no llevaba ropa interior y casi la deja en bola frente a cientos de seguidores.

La encargada de subir la historia fue la propia Tuti Vargas "espere que...", alcanzó a gritar mientras se toma sus senos y comprueba que todo está bien.

Maleja Restrepo compartió otros videos desde su perfil, pero ninguno refiriéndose al ardiente saludo.

La ex de Sebastián Yepes tuvo un día muy agitado. Luego de hacer algo de ejercicio se hizo un cambio de look, ¿lo notas?

