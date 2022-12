¡Con DESPECHO! Llega 'Descarada' de Jhon Alex Castaño

'Descarada' es el nuevo lanzamiento para dedicarle a un mal amor, o al menos así lo da a entender Jhon Alex Castaño, quien nos presenta una canción cargada de drama, melancolía y despecho.

"Me dolió bastante el día que te marchaste y después me gritaste que no me querías. Dudo acostumbrarme a vivir sin verte y sin abrazarte el resto de mi vida, pero poco a poco me fui dando cuenta lo que merecías", dice la canción que comienza con un ritmo desgarrador.

Con la característica voz del cantante, 'Descarada' se perfila como una apuesta para seguir explorando la música popular desde la perspectiva de uno de sus más grandes exponentes en Colombia.