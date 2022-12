Con este mensaje Guarín le demuestra su AMOR a Sara Uribe

Freddy Guarín comentó una publicación de Sara Uribe y despertó mil emociones en redes sociales. El tierno mensaje se dio luego de que la presentadora anunciara su regreso con el jugador.

Acompañando con emoticones un contundente ‘Te amo’ bastó para darle su mano en este trascendental momento. Recordemos que este amor nació en medio del escándalo cuando el futbolista aún estaba comprometido.

“Hoy me voy con la cara en alto y de frente para decirle a Colombia que permití que regresara a donde él (Fredy Guarín) debía estar en este momento. Asumí mis errores; le permití que lo hiciera; me perdoné; le pedí perdón a quien le fallé y Dios me dio la oportunidad de nuevo. No la voy a perder, no voy a dejar ir esa oportunidad”, dijo Uribe en el programa ‘Lo sé todo’.

Los comentarios no se hicieron esperar, para sorpresa de muchos, la gente recibió con agrado la noticia. “Qué viva el amor, que bueno que luchen por sus sueños, les deseo lo mejor”, fueron algunos de los mensajes.

"Te amo", sí; esa fue la expresión que llenó de alegría a muchos colombianos y admiradores de la presentadora. A esta hora se especula el futuro de los dos.

