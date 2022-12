Con foto en BRASILERA, Yina Calderón mostró porqué le gusta verse con más “carnita”

La polémica Yina Calderón vuelve a dar de que hablar luego de publicar una foto en su cuenta de Instagram en la que se ve con poca ropa.

“Sí estoy más gruesa, he subido más de peso porque estaba muy delgada y mi novio me dijo ‘pero de donde la agarro’ entonces decidí subir un poco más”, escribió en la publicación la actriz.

Esta fotografía la publicó con motivo de los cientos de comentarios que recibió de sus seguidores, quienes la criticaban por su peso.

“Me gusta tener carnita con que no se me engorde el abdomen, brazo y papada estoy bien, la idea no es matarnos por estar full delgadas si eso no es nuestra contextura”, puntualizó en el post que segundos después eliminé.

La publicación ha recibido cientos de ‘Me gusta’ y todo tipo de comentarios.