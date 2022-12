Con fotos en tanga NARIZONA, Alejandro Aguilar recordó su época como stripper

Muy orgulloso de todo lo que tuvo que hacer para convertirse en actor, Alejandro Aguilar compartió con sus seguidores de Instagram un #TBT de cuando fue stripper.

De acuerdo con la publicación del tolimense, tenía 20 años de edad cuando debía usar trajes exóticos para emocionar a las mujeres que asistieran y así poder ganarse un dinero, el cual destinaría a sus clases de teatro.

Además, Alejandro aseguró que, pese a que fue víctima de Bullying por ejercer esa profesión, él se siente agradecido por lo que ha logrado.

“Mi #tbt. Tenía 20 años, era parte de @apolosmenelgranespectaculo, ya estudiaba con mi maestro @rubendipietroteatro. Durante muchos años existió el chistesito de la empelotada, mientras estudiaba con Rubén y después con @alfonso_ortiz04. Ya saben lo que hoy en día llaman “bullying”. Hoy observo en retrospectiva y agradezco a esos jefes de casting, compañeros de escuela, “amigos” etc. Me hicieron fuerte y eso tengo que agradecerlo. No todos hicieron matoneo, unos siempre me respetaron. Gracias familia Apolos Men’s, mis primeros años de teatro pagos gracias a ustedes. Te amo, mi querido maestro Thomson y su familia. P.D. Con cariño para mis amigos periodistas que todavía después de muchos años en sus entrevistas preguntan: ‘¿Usted que tiene del personaje y no tiene fotos en narizona?’”, escribió el actor.

Actualmente Aguilar sostiene una relación con la presentadora Ana Karisa Soto, con quien tiene un hijo y, respecto a lo profesional, se está forjando una carrera en el exterior.