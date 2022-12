Con una GROSERÍA atravesada, Johanna Fadul respondió a los que le dicen narizona

Las redes sociales para la mayoría de famosos les resultan contraproducente, pues el hecho de compartir fotos o videos de cómo son, lo que les gusta, lo que hacen, etc los expone a todo tipo de comentarios, los cuales, a veces son un tanto pasados.

Johanna Fadul es una de esas víctimas, pese a ser una de las más hermosas del país, no logra evadir las críticas.

Publicidad

Esta vez fue por su nariz. La actriz publicó una foto de perfil por la que hubo pelea entre los seguidores.

Según algunos mensajes, se veía muy linda, excepto por la nariz, ya que para algunos es muy grande.

Publicidad

Seguramente fueron tantos los comentarios que recibió al respecto que la bogotana les respondió a su manera.

“Amo mi nariz, me acepto como soy, no me importan sus comentarios. Ya se los he dicho en varias oportunidades y sus comentarios destructivos y ofensivos no me afectan”, dijo la modelo sumado con un gesto con el dedo.

Publicidad

Otros, por el contrario, salieron en la defensa de Fadul, asegurando que se ve hermosa y que "ya muchos quisieran tener esa nariz".

Publicidad