Critican a Salomé Camargo por compartir FOTOS “no acordes a su edad”

Salomé Camargo es conocida por su participación en un reality musical para niños en el que encontró el trampolín para saltar a la fama. Cuando salió era una pequeña tierna y talentosa a los ojos de quienes la apoyaron.

Pero los años pasan, hoy Salomé tiene 16 años y ha cambiado mucho, sin embargo, es un cambió con el que sus admiradores no están muy de acuerdo, pues opinan que “no es acorde con su edad”.

Ropa atrevida y maquillaje es lo que más le critican, consideran que la hacen ver una mujer mayor y lo “mostrona” no le dará más fama ni seguidores.

Pero, a pesar de los malos comentarios, Salomé está aprendiendo a lidiar con las opiniones, en el mundo del espectáculo no será la primera ni la última vez que la señalen.

“Sí… Les confieso que soy una persona muy sensible a este tipo de cosas que poco a poco he aprendido a lidiar, pero que no ha sido fácil porque, a pesar de hacerle creer a la gente que ya me he acostumbrado, pues no ha sido al 100%”, expresó en una de sus publicaciones.

La joven barranquillera ha decidido probar un estilo y no le importa el qué dirán, por ahora sigue dedicándose a la música. Su gran talento seguirá brillando sin importar la ropa que decida usar.

