¿Descomplicada o arrebatada? Greeicy Rendón orinó en un balde antes de un concierto

“Me tocó hacer chichí en un balde porque aquí no hay baños", dijo la caleña dentro de una camioneta justo antes de salir a uno de sus shows. La cantante, que suma alrededor de cinco millones de seguidores en Instagram, se confesó a través de una historia en esta misma red social.

"A mí siempre me dan muchos nervios, me dan ganas de cagar o, como en este momento, me tocó mear en un [balde…] Quiero que sepan que soy muy nerviosa (...) Igual cuando me subo lo entrego todo”, añadió la cantante de 25 años:

Greeicy Rendón pasó de los baños a los baldes, ¿por qué? pic.twitter.com/jYjP9NtMwp — Qué tal esto (@CorreDile) July 23, 2018

Esta nota se suma a varios de los apuntes con los que sale la caleña en diferentes momentos. Hace poco, por ejemplo, se corrigió un tatuaje por un error ortográfico. ¿Con qué saldrá Greeicy después?

