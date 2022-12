Dos cirugías y los quebrantos de salud de su hijo: Las confesiones de CAROLINA CRUZ

La bella presentadora abrió su corazón en redes sociales y con un mensaje que dejó frío a más de uno, Carolina Cruz habló de los quebrantos de salud que tuvo que enfrentar durante el 2017.



Tras un control médico, una citología no salió bien y tuvo que realizarse una biopsia y después un par de cirugías.



La primera realizada por el doctor Ricardo Martín y Camilo Rodríguez, “dio (primera cirugía) un resultado poco agradable, me tenían q realizar otra para limpiarme muy bien y no dejar residuos de nada”, confesó Cruz.

“Jamás me quejo, trato de vivir y estar feliz siempre, me operó Amaury García hace un mes para estar seguro que no había nada y el resultado de la patología después de la cirugía salió PERFECTO, ESTOY SANA, VIVA Y FELIZ, muy feliz, Gracias a DIOS”, continuó diciendo.



En el extenso mensaje, Carolina Cruz habló de los problemas de salud que tuvo su pequeño Mati al nacer. Aunque hoy goza de buena salud, fue un momento muy duro para ella.



“Matías, nació de 36 semanas, debía nacer el 22 de abril y por esta razónles faltaba unos días para estar perfectos (…)y tuvo q estar en casita con

oxígeno por un mes”

También habló de la enfermedad de su suegra, que falleció en el 2017: “En julio se convirtió en nuestro angelito q nos cuida y protege”



Finalmente, le agradeció a su compañero de vida tanto apoyo y fortaleza, sin duda un mensaje que estremeció hasta al más fuerte.



“Para Lincoln no fue un año fácil se fue su mamá, luego lo mío, y después fallece su tío, hoy quiero decirle que lo AMO más q nunca por esa fortaleza para superar cualquier dificultad y estar a mi lado a cada segundo, siendo mi apoyo y compañía”, concluyó.