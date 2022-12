DURO mensaje de Lucas Arnau a quienes critican su MATRIMONIO

Lucas Arnau se enfrentó con algunos de sus fans para defender su matrimonio, pero ¿qué generó tal trifulca?

El cantante volvió a creer en el amor y se casó con Catalina Pérez Vélez en Cancún, una modelo que se robó su corazón.

Pero… muchos de sus fans no le ‘perdonan’ al artista terminar su relación de diez años con Isabel Cristina Estrada, malestar que expresaron a través de redes sociales.

Comentarios como “ojalá no le haga lo mismo que le hizo a Isabel Cristina”, “Ojalá este sí sea para siempre, jajajaja. No como el anterior, se juraron amor para siempre y más duró un merengue en la puerta de un colegio” despertaron la ira de Arnau.

Con un extenso mensaje el cantante respondió directamente a los seguidores que lo increparon.

“La gente es increíble y atrevida, no tiene una vida propia y se atreven a opinar de la de los demás, ya no más, hago un llamado al respeto, a la delicadeza, a tener tacto. Las redes sociales no son para todo el mundo, hay una permisividad nociva que no funciona, no puede ser que después de dos años la gente siga poniendo bobadas y se meta en mi vida personal”, expresó el artista.

Luego de expresar su amor por Catalina Pérez el cantante continuó: “Respeten, amo con todo mi corazón a Catalina Pérez y al que le guste bien y al que no, como dice mi Hermana: “que se chupe una bolis”, pero la verdad, que indignación, que manera la de la gente de meterse en lo que no le importa”.

“Yo seguiré mi camino tranquilo, pero todos esos atrevidos, les llegará su karma”, escribió el artista en su cuenta oficial de Instagram.

