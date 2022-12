El MENJURJE de Carolina Soto para terminar su DIETA de embarazo

Hace algo más de un mes nació Violetta, la segunda hija de Carolina Soto, esta belleza llegó al hogar de la presentadora para traer paz, amor y mucha felicidad.

La ajetreada agenda de esta MAMÁcita hizo que a los pocos días de dar a luz ya estuviera activa en redes sociales, en eventos y otros compromisos empresariales.



Ella no para, por eso muchos de sus seguidores ‘criticaron’ la conducta de Soto, asegurando que no se había cuidado bien su dieta.

Alrededor del posparto de la mujer giran muchas teorías, algunas aseguran que ni leer se puede, que es muy delicado y que de este cuidado dependen muchas cosas de la salud de la mamá por el resto de su vida.

La presentadora aceptó su ‘terquedad’, sin embargo, el día 40 accedió a unos baños con hiervas que le recomendó la nana de Valentino, su hijo mayor.

Lo que sí he cumplido es que hoy no salí a la calle, hoy estuve aquí encerrada (…) callejié los 40 días y terminé haciéndome un baño, como si hubiese sido muy juiciosa”, contó en varias historias la presentadora.

“¡Llegué a los 40 días de dieta! Más de uno se ha reído con mis cuentos en las historias, y sí, no me encerré por 40 días y terminé haciéndome un baño. Bueno lo cierto es que Salito adorada (la nana) fue quien me sorprendió hoy con todo esto, yo le dije que sí por si las moscas.”, escribió en otra publicación.



