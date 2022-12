El “terrible problema” que tiene Jota Mario con los BAÑOS de los centros comerciales

Ahora que tiene más tiempo, Jota Mario se ha vuelto más activo en redes sociales y publica con frecuencia videos en los que cuenta historias a sus seguidores. Esta vez compartió algo que de seguro les ha pasado a muchos.

Resulta que confesó el terrible problema que sufre cada vez que tiene cuando entra un baño de un centro comercial y es que nunca encuentra el camino de salida.

“Son unos laberintos espantosos y uno no sabe por dónde entra o por dónde sale (…), ya he ido tres veces a un cuarto de aseo, he ido dos depósitos”, dice en el corto video.

Sus seguidores solo pudieron reír y unirse a su confesión, pues así haya sido una sola vez, también les ha pasado.

¿Se han perdido yendo a un baño de un Centro Comercial?



