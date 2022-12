El TERRIBLE trauma que le produjo una NIÑERA a Pamela Anderson

En entrevista con el periodista y presentador británico Piers Morgan, la actriz de 50 años hizo una dura confesión que impactó a los televidentes.

“Tenía una niñera y ella abusó de mi por un año”, "recuerdo haberle deseado la muerte y ella terminó muriendo al día siguiente de su graduación en un accidente automovilístico", fueron las palabras de la modelo.

Tras la repentina muerte de la mujer, la pequeña Pamela Anderson creía que era ella quien había matado a su niñera, pues siempre deseó su muerte por los abusos a los que la sometía.

"Pensé, la he matado. Tengo poderes. No puedo contarle esto a mis padres que la he matado, así que comencé a creer que tenía este poder especial para matar personas", agregó.

Para completar el drama, la rubia reveló que fue violada por un hombre cuando apenas tenía 12 años de edad.

Por fortuna, la joven Pamela logró superar sus problemas y se consolidó como una de las mujeres más deseables de la década de los 90 con una exitosa carrera en el modelaje y la televisión.