Fotos: Polémica por modelo que usó el ESCUDO nacional para taparse los senos

Se trata de la modelo Joselyn Cano, quien causó controversia en redes sociales tras publicar unas fotos usando un bikini con el Escudo de México.

En la imagen sale la mujer posando en el lugar privado que reservó en una playa con un vestido de baño blanco, tirantas rojas y verdes y con los símbolos patrios en la parte de los senos.

Aunque la intención de ella era demostrar el orgullo y amor que siente por el país azteca y, así mismo, conocer el origen de sus seguidores.

Pese a que recibió elogios por el cuerpazo, algunos usuarios criticaron su gesto y hasta la tacharon de vulgar.

“¿Toda mi gente mexicana presente de dónde son? Mi mamá es de Jalisco y mi papá de Durango. Yo nací en Estados Unidos, pero de sangre mexicana”, escribió.

Además de las críticas, en los comentarios le hicieron saber que estaba infringiendo una ley que recalca que el mal uso del escudo, bandera e himno Nacional puede generar una sanción económica.

Ante la oleada de estos mensajes, Cano les respondió añadiendo una nueva foto en la que posó con el bikini al revés.

“Estoy sorprendida que en México un traje de baño con el símbolo patrio es visto como un delito, aunque la intención es demostrar orgullo de mis raíces. En Estados Unidos (de donde nací y me criaron) me he puesto trajes de baños con la bandera americana y allá es visto como orgullo patriótico. Al tener que cubrir el símbolo patrio de mis raíces para no cometer un delito me trae tristeza”, contestó.

Sin embargo, Joselyn conservó las dos fotos.