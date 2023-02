Jessi Uribe despierta malos pensamientos durante show: "me gustaría que fuera mi amante"

La música popular en Colombia tiene grandes representantes y uno de ellos es el artista Jessi Uribe, quien gracias a su enorme talento y forma de ser con su público, se ha logrado posicionar muy bien en el mundo musical.

El interprete de 'Matemos las ganas' suele realizar conciertos bastante seguido, no solo a nivel nacional sino que también en el extranjero, para compartir más de cerca junto a sus fans, por ese motivo hace poco brindó un show inolvidable para muchas personas en Bolivia y allí aprovechó para demostrar su talento para el baile.

Arriba del escenario Jessi Urbe se dejó ver muy feliz usando un pantalón negro ajustado y camisa del mismo tono. Asimismo, su outfit lo acompañó con un sombrero que le dio un toque de elegancia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los asistentes e internautas es que el artista movió sus caderas al ritmo de la música dejando poco a la imaginación, tanto es así que una de sus seguidoras soñó con "ser su amante".

Su publicación hasta el momento cuenta con más de 10 mil me gusta y miles de comentarios como: "Me encanta este hombre, me gustaría que fuera mi Amante", "Siiiiii re siiiii wosshhh🔥🔥🔥🔥 papasitoooo 😍", "Por Diosssss Jessi, me matan esos pantalones", "Dio miooo.. Esa vueltica me encanta🔥 y eso que faltó que la hicieras mas despacito 😂😂", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que hace algún tiempo una reconocida vidente llamada Lilian Estrada aseguró que Jessi Uribe y Paola Jara se van a separar en un futuro y él estará con otra mujer.

Las palabras de la vidente durante una entrevista fueron: "A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados. No les he visto nunca un futuro, los veo ennoviados, los veo felices, los veo, mostrando muchas cosas, apartamentos, pero no les veo ese futuro de amor y entrega total, eso se termina…".

Lilian Estrada también aseguró que el cantante de música popular va a ser papá de dos niños: "Es más, voy a adelantar algo: Jessi se va a enamorar de otra mujer, con esa sí se va a quedar y va a tener dos hijos".

