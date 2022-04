Juanes gana el Grammy a mejor álbum latino de rock o alternativo con 'Origen'

Juanes se alzó con el Grammy a mejor álbum latino de rock o alternativo en la edición número 64 de estos premios por su trabajo 'Origen', en una categoría en la que también competía Nathy Peluso con 'Calambre' y C. Tangana con 'El Madrileño'

En ese sentifo, Bad Bunny, Juanes, Álex Cuba, Rubén Blades y Vicente Fernández también fueron los ganadores de las categorías reservadas a la música latina en la 64.ª edición de los premios Grammy, que se entregan este domingo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.).

En el álbum, Juanes hace versiones de canciones como "Volver", de Carlos Gardel; "Nuestro juramento", del ecuatoriano Julio Jaramillo; "No tengo dinero", de Juan Gabriel; "Could You be loved", de Bob Marley; "Rebelión", de Joe Arroyo; "Dancing in the dark", de Bruce Springsteen, y "Sin medir distancias", de Diomedes Díaz.

El trabajo lo completan "Todo hombre es una historia", de Kraken; "El amor después del amor", de Fito Páez; "La bilirrubina", de Juan Luis Guerra; "De Oro", de la Familia André, y "Y nos dieron las diez", de Joaquín Sabina.

‘Origen’ se convierte en su tercer álbum ganador del Grammy, lo que eleva su carrera a 27 gramófonos entre entregas para latinos y Anglo.

El artista compartió su felicidad a través de las redes sociales, luego de que la noticia lo tomara por sorpresa en pleno abordaje de un vuelo.