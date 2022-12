La ‘ADVERTENCIA’ de Natasha Klauss a novio de Eileen Moreno tras golpearla

A raíz de la denuncia que hizo Eileen Moreno de su novio tras haberle propinado una brutal golpiza

muchos famosos se solidarizaron con la actriz.

Natasha Klauss fue una de esas colegas que, a través de sus redes sociales, manifestó la indignación que el hecho le generó.

Al parecer, la caleña se enteró por la publicación que hizo la Revista Tv y Novelas. De inmediato, Klauss reposteó, pero con un contundente mensaje dirigido hacia el victimario (Alejandro García).

“Te tocó perderte del mapa @alejandrogarciaactor. Nada, absolutamente nada justifica este acto tan cobarde y mísero contra nuestra compañera”, así inició Natasha.

“@eileenmorenoact te felicito princesa. Esto se llama tener agallas, denunciar y ojalá se haga justicia. Tristemente en COLOMBIA tenemos que demostrar de muchas formas que nosotras no fuimos las causantes del abuso o del maltrato , expuestas siempre a la crítica de nuestros hombres machistas quedando así impune muchos actos , en todas las esferas y también hemos visto como “compañeros” del medio también han sido denunciados por abusos y maltratos por sus parejas pero que lamentablemente han quedado en el olvido no se hace justicia y vuelve uno y los ve luego, otra vez en las pantallas ....ojalá en este caso si pase algo y de pronto al ser una actriz reconocida sirva para que muchas mujeres se atrevan a denunciar pero sobretodo las apoyemos , las movamos en redes para que ellas también tengan el apoyo de miles de personas y que los actos de sus agresores no queden en la impunidad”, continuó en apoyo a su compañera.

Seguramente fueron tantos los mensajes negativos que recibió el sujeto que cerró su cuenta de Instagram.

