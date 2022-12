La engañó con su mejor amiga: Fanny Lu habla por primera vez de su separación

La hermosa Fanny Lu ha sido destacada en el mundo del espectáculo por su talento, su dulzura y carisma. No obstante, poco habla de su vida privada y mantiene al margen su vida amorosa.

Sin embargo, en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, reconocida en México en el mundo del espectáculo, la bella cantante se sinceró y habló por primera vez de la separación de su esposo y padre de sus hijos. La artista reveló que sufrió infidelidad y fue con una de sus mejores amigas.

Publicidad

"Cuando es una infidelidad es como que tu vida te cambia. Yo tenía esposo, amigo, parcero, manager y aliado un día y al otro no", dijo Fanny Lu en la entrevista.

La colombiana habló de su divorcio y considera que ama al padre de sus hijos, pero ya lo perdonó y también a la mujer con la que tuvo un romance. No obstante ahora está feliz con su nueva pareja.

"Yo a ella ya la perdoné y a él también...empecé a sospechar, era como un instinto en mi corazón. No era mi mejor amiga de toda la vida, era mi mejor amiga de ese momento. Ella estaba casada con uno de los mejores amigos de mi esposo, andábamos los cuatro para todos lados. A veces pasa, me he dado cuenta, que no me pasa solo a mí, sucede más de lo que uno cree. No es una infidelidad, sino un acto e deslealtad", dijo Fanny Lu.

Publicidad

Ella considera que fue amorosa y buena esposa. Además, agradece que le haya dado a sus hijos porque son lo más importante en su vida. No obstante, hoy se siente más madura y fuerte emocionalmente.

Mira la entrevista completa