La FOTO de Belinda que alarmó al mundo del entretenimiento

Belinda le metió tremendo susto a sus seguidores y familiares. La artista tuvo que ser hospitalizada luego de un delicado problema con un riñón.

A través de su cuenta de Twitter confirmó la noticia y dio detalles de lo sucedido.

"Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero!", escribió la cantante.

Una imagen en el hospital causó revuelo, la postal de la cantante en una cama y afligida despertó la angustia de todos los fanáticos.

Los shows en España fueron aplazados y se esperan partes de salud de la bella mexicana.

