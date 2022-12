La ‘pelea’ de Alejandro Sanz y Maluma llegó a otro NIVEL

Todo empezó con un video y terminó en un bochornoso mensaje. Hace algunos días, Maluma compartió un video donde canta en tono de ‘burla’ un éxito de Alejandro Sanz, el español respondió con un sarcástico texto.

Aunque en la historia el colombianoLa risa que acompaña la interpretación de ‘Mi soledad y yo’Luego de que se compartiera en redes sociales,

fanáticos criticaron duramente la actitud de Maluma.

“Maluma hermano, vi tu videíto, no te rías de tu amigo -el chaval de pelo largo- porque no pueda cantar ‘Mi Soledad y yo’, él lo intenta, pero está un poquito alta para el tino de él. Aún así, gracias por el homenaje, me emocionó veros cantando una canción mía, esa es de hace 25 años”, escribió el español en la introducción del mensaje.

Para finalizar, Sanz recalcó –con un tono particular- que espera que dentro de 25 años otro artista cuelgue un video suyo y se sienta tan agradecido como él. “Un abrazo y viva el respeto y el compañerismo”, concluyó.



