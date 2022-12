La razón por la que Melina Ramírez pide perdón LLORANDO

Melina Ramírez compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram en el que cuenta cómo sufrió luego de haber montado un elefante.

“Monté un elefante (…) me avergüenzo y pido perdón”, escribió la joven junto a la foto en la que sale abrazando a uno de estos animales.

Explica en la descripción que no conocía el tema y luego de investigar lloró mucho en la noche.

Según publica el diario La Vanguardia, para que un elefante sea domado se aplica una técnica llamada pajaan, en otras palabras “robarle el alma al animal”. Para lograrlo se debe separar a la cría de su madre y encerrarla en una jaula durante días sin comida ni agua.

El mamífero es torturado y montado a la fuerza 24 horas al día, esto termina por aterrorizar al animal y ya rendido se somete al ser humano.

La presentadora hizo la invitación a no montarlos, pues el dolor que llevan encima es muy grande. “No conozco mucho sobre el tema, pero con lo que leí me bastó, por favor NO lo hagan, ojalá mi error pueda servir de ejemplo a algunos”.

