La verdadera razón por la que Pastor López siempre usaba ocho ANILLOS en las manos

Cuando muere una celebridad se dan a conocer historias y anécdotas que giraban en torno a su vida profesional y personal.

Este 5 de abril se confirmó la muerte del cantante Pastor López tras sufrir una hemorragia cerebral por lo que se le había inducido a un estado de coma.

Aunque fue en 2018 que el programa “Se dice de mí” entrevistó al artista, por estos días después de revivirse el programa que los seguidores del intérprete del ‘Ausente’ conocieron la verdadera razón por la que Pastor usaba ocho anillos en sus manos.

De acuerdo con ‘El indio’, los llevaba como respuesta a la humillación que le había hecho un cantante cuando él apenas iniciaba su carrera musical.

“Yo tenía un anillito como de plomo, de esos que usa la gente para la suerte y un cantante me dijo: oye chamo, ¿a ti no te da pena andar con ese anillo?, ¿cuánto te costó? Y le dije yo: 20 bolívares, a mí no me da pena porque yo soy pobre y no tengo para comprar un anillo de oro”, narró.

“Entonces hice mi gira por Estados de Unidos y lo primero que hice fue mandar a hacer unos anillos”, añadió.

Cabe recordar que López fue el compositor y autor de canciones como ‘Golpe con golpe’, ‘Traicionera’, ‘El hijo ausente’, entre otras, con las que los colombianos bailan en cada temporada navideña.