¡Lokillo RENUNCIÓ a La Kalle! Una pelea con Carlos Giraldo sería el detonante

Este viernes 24 de agosto, Lokillo renunció a La Kalle, luego de discutir con su compañero de programa Carlos Giraldo.

Las declaraciones se hicieron en vivo, mientras se transmitía Kallejiando.

De acuerdo con el periodista, Lokillo le hizo desplante cuando este estaba hablando con Amparo Grisales.

"Les tengo chisme de Lokillo. Ayer no me saludaba en la fuente, porque estaba hablando con la 'diva de los colombianos' Amparo Grisales, es más, me saludó ella y no él", aseguró Giraldo.

Pese a que el humorista paisa hizo el anuncio en la primera hora del programa, por respeto se quedó hasta el final.

Los oyentes y seguidores esperan que esta sea una más de sus bromas y el lunes regrese como si nada.

“Renuncio públicamente a Kallejiando. Como un profesional que soy cumpliré mi jornada hasta las 10 de la mañana hoy".

