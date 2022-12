Los mensajes ocultos en las canciones de los artistas más famosos del pop

El pop ha sido todo un boom desde que surgió en la década de los 90. El género fue y es usado cada vez más en oposición al concepto de música rock para describir una forma musical más comercial y ligera para los jóvenes. El pop ha conquistado al mundo entero y hoy es motivo de estudio de los expertos, quienes analizan por qué es uno de los más escuchados y qué tienen sus letras.

Muchas veces las letras de las canciones son ejemplares, son de apoyo emocional, alegres y de amor. No obstante, también existen letras que influyen a decaer la estabilidad emocional, ya que tocan las problemáticas más comunes y que identifican a muchas personas como el desamor, despedidas o la soledad. Por eso, aquí te mostramos algunos de los artistas y letras para que tú mismo saques tus propias conclusiones.

Cabe mencionar que el pop es una combinación de varios géneros musicales que estaban de moda en los noventa, tales como el jazz, la balada, el country, el hip hop, la electrónica, la música clásica y el rap.

Y fue la unión de estos géneros la que hegemonizó los gustos y formó una moda universal que no solo ha logrado ganancias como un término general sino individual. Es decir, diferentes países le han dado un toque único con el objetivo de que no solo sea el pop que llame la atención sino su manera de hacerlo, grabarlo, producirlo, cantarlo y vestirlo. Motivo por el cual no podemos comparar ningún tipo de pop.

Artista: Billie Eilish

Canción: Bellyache - Dolor de barriga

Tema: Asesinato y falta de conciencia

Letra:

Sittin' all alone - Sentada sola

Mouth full of gum - Con la boca llena de chicle

In the driveway - En la carretera

My friends aren't far - Mis amigos no están lejos

In the back of my car - En la parte trasera de mi coche

Lay their bodies - Recuestan sus cuerpos

Artista: Justin Bieber

Canción: Lonely - solitario

Tema: Dolor y soledad

Letra:

what if you had it all - ¿y si lo tuvieras todo

but nobody to call? - pero nadie a quien llamar?

maybe then youd know me - tal vez entonces me conocerías

cause ive had everything - porque lo he tenido todo

but no ones listening - pero nadie está escuchando

and thats just fuckin lonely - y eso es jodidamente solitario

Artista: Adele

Canción: Can't Let Go - No puedo dejarlo ir

Tema: Desamor

Letra:

I gave you heaven on a platter, baby - Te di el cielo en bandeja, bebé

I gave you everything you never gave me - Te di todo lo que nunca me diste

I never lied and I never faked it - Nunca mentí y nunca fingí

Only wanted for you to save me - Sólo quería que me salvaras

There's too much that I haven't said - Hay demasiadas cosas que no he dicho

Artista: Kate Perry

Canción: Roar

Tema: Superación

Letra:

You held me down, but I got up - Me tirabas para abajo, pero yo me levanté

Already brushing off the dust - habiéndome sacudido ya el polvo

You hear my voice, your hear that sound - oyes mi voz, oyes ese sonido

Like thunder, I'm going to shake your ground - como un trueno, voy a hacer temblar el suelo

You held me down, but I got up - Me tirabas para abajo, pero yo me levanté

Get ready cause I've had enough - prepárate, porque ya he tenido suficiente,

I see it all, I see it now - lo entiendo todo, ahora lo entiendo

Artista: Jennifer López

Canción: On the floor

Letra:

Tema: Baile, fiesta y sensualidad

grab somebody drink a little more - escoge a alguien, toma un poquito más

la la la la la la la la la la la la la la - la la la la la la la la la la la la la

tonight we gon’ be it on the floor -

la la la la la la la la la la la la la la - esta noche lo vamos a hacer en el suelo

tonight we gon’ be it on the floor - esta noche lo vamos a hacer en el suelo

Banda: BTS

Canción: Mama

Tema: Amor familiar

Letra:

La fuerza de mi madre en ese momento fue un gran impulso para mí.

Me conciencié en triunfar a toda costa.

Con esa simple determinación me convertí en el hijo que soy ahora.

Oye, mamá …Ahora puedes apoyarte en mí, siempre estaré ahí, a tu lado.

Oye, mamá. Ahora puedes confiar en tu hijo y sonreír.