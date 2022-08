Maluma lanza al mercado su propio mezcal

El cantante de reguetón paisa Juan Luis Londoño, más conocido en la esfera del espectáculo como 'Maluma', no pierde el tiempo, ni las oportunidades, pues sabe que debe aprovechar al máximo el éxito que está teniendo actualmente, para hacer realidad todos sus sueños.

Es así entonces como el artista luego de mostrar sus dotes como diseñador, en una reciente colaboración con una marca de ropa colombiana, vuelve a sorprender a todos sus fanáticos al dar a conocer, que ahora lanzará su propia marca de mezcal la cual bautizó 'Contraluz'.

Un nombre que el cantante considera representa lo que es él tras bambalinas: ""Un soñador que se levanta todos los días a sacar a su familia adelante".

Y es que a sus 28 años, el intérprete de canciones como "Sobrio", "Felices los cuatro" y " Cada quien", además de tener una carrera musical que ha logrado sobresalir en la industria, es responsable de un criadero de caballos, un productora musical y proyectos como su marca de ropa y fragancias. Sin duda una muestra de que el joven es arriesgado, trabajador y no sabe quedarse quieto.

"Me parece bonito que la gente conozca mi carrera musical, pero que también me conozca más atrás: quién es el empresario, cuáles son los proyectos que hay aparte de mi música. Mi música hizo que todo esto pasara. Nunca voy a demeritar mi carrera musical, pero siento que a raíz de que uno va cambiando y creciendo también cambian y crecen los sueños. No quiere decir que me voy a retirar de la música, porque para mí es lo número uno, pero esto es un 'side project' " señaló el artista durante la rueda de prensa en la que dio a conocer la bebida la cual se va a empezar a comercializar primero en México.

