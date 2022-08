Hombre intentó asfixiar a su pareja y al no conseguirlo le dio varias puñaladas

Las mujeres siguen siendo presa de malos tratos por parte de sus parejas. La violencia no cesa; y esta semana semana se registró un nuevo caso en Atlántico, el cual pudo haber terminado en tragedia.

Veronica Castro es una mujer de 34 años, madre de tres hijos, que por muy poco pudieron haber quedado huérfanos de madre, pues su padre, con quien ella vivió casi 16 años, casi acaba con su vida al propinarle varias puñaladas, y no conforme con ello, también intentó asfixiarla.

De acuerdo al relato de la víctima, el hecho ocurrió en la madrugada del pasado lunes 8 de agosto, cuando luego de compartir con su familia en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, el hombre le pidió que se fueran a la casa, la cual está ubicada en Palmar de Varela.

Cuando se encontraban en el recinto, y ya se habían acostado a dormir, la mujer notó como el hombre la miraba fijamente a los ojos, no obstante no sospechó nada de lo que minutos después.

"Veo que él me está mirando fijamente con las manos en la cabeza y me dice: ‘creo que te estoy perdiendo’. Yo otra vez cerré mis ojos y me quedé rendida. Aprovechó que estaba dormida para amarrarme con un fajón, no me di cuenta cuando lo hizo. Sólo sentí cuando él tenía sus manos en mi cuello tratando de asfixiarme, sentado sobre mi cuerpo”. contó la mujer.

“Yo estaba desnuda, él también estaba desnudo. Con sus manos en mi cuello intenté gritar, pero no podía. Como pude me doblé hacia un lado y él también salió hacia un lado de la cama, pero todavía seguía apretándome y asfixiándome. Como pude le hablé y le dije que pensara en los niños, en sus hijos, que por favor me soltara que me estaba asfixiando y me soltó”.

Sin embargo la dramática escena no terminó ahí, pues el hombre posteriormente agarró un cuchillo con el que le generó varias heridas en el cuerpo. Una de ellas en el pulmón izquierdo.

Verónica empezó a gritar y a pedirle ayuda a sus vecinos, quienes al encontrarla la llevaron de inmediato a un centro de salud para que la auxiliaran. Ahí, se encuentra actualmente hospitalizada recuperándose del traumático suceso que le tocó vivir. El hombre por su parte, huyó del recinto pero horas después se entregó a las autoridades.

