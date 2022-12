¿Más hermosas? Estas son las sexys HERMANAS de Karol G

Karol G no solo es arrolladora con su manera de cantar, sino con la belleza que irradia. Sin embargo, no es la única que heredó los buenos genes de sus padres. Tiene dos hermanas que no tienen nada que envidiarle y que, al contrario, roban todas las miradas en redes sociales.

Se trata de Verónica y Jessica Giraldo, dos jóvenes que, a su manera, también son populares y tienen gran cantidad de seguidores.

Verónica es ‘instagramer’ y comparte con su más de 90.000 seguidores consejos de belleza y fotos de su cuerpazo.

En cuanto a Jessica, aunque no dedica sus redes a algo en especial, tiene más de 60.000 seguidores. En su cuenta de Instagram publica fotos de Karol G en las que le hace saber lo orgullosa que se siente de ella.

La cantante de ‘Mi cama’ también comparte momentos junto a sus bellas hermanas como el video de un ‘bailoteo’ con el que encantó a sus fans.

Las tres son muy guapas y, al parecer, tienen una muy bonita relación.

