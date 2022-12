Mau y Ricky, Sebastián Yatra y Mora presentan su sencillo '3 de la mañana'

Mau y Ricky Montaner presentaron su nuevo sencillo “3 de la mañana”. En el video los hermanos venezolanos organizan una salvaje fiesta al lado del artista multiplatino colombiano Sebastián Yatra y el artista puertorriqueño Mora.

“3 de La Mañana”, es el primer nuevo sencillo de Mau y Ricky desde el lanzamiento de su último álbum “rifresh” el año pasado, el cual ha recibido millones de reproducciones en todo el mundo.

Para este tema los hermanos se reencuentran con Sebastián Yatra, con quien colaboraron en el pasado en el exitoso 4 veces diamante “Ya No Tiene Novio”. También suman al equipo al talentoso artista y compositor puertorriqueño Mora, quien ha compuesto grandes temas, como el aclamado éxito mundial “Dákiti” de Bad Bunny y Jhay Cortez.

Mau y Ricky presentan en esta ocasión una fusión de rock alternativo con regueetón en “3 de La Mañana”. Sin duda, esta canción al lado de Yatra y Mora es un himno de fiesta perfecto para celebrar el verano.

El video captura cien por ciento el espíritu de este tema, mostrándonos a Mau y Ricky, Sebastián Yatra y Mora festejando de manera desenfrenada hasta que llega la policía a terminar la fiesta siempre siguiendo la línea visual que ya mostraron en sus anteriores trabajos contando, de nuevo, con una de sus productoras de confianza We Own The City y dirigido por Richard Mountainous y Santiago Lafee.