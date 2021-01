"Me estoy aliviando", J Balvin dice que se siente mejor tras un duro episodio de depresión

J Balvin no ha tenido meses fáciles, pues fue diagnosticado con COVID-19 y además volvió a tener episodio de depresión, pero ahora dio una buena noticia a sus seguidores en redes sociales.

El cantante recalcó que fueron cinco meses duros, pero que se siente mucho mejor y está saliendo de la depresión severa que padecía.

"Les voy a decir una cosa y solamente la voy a decir una vez. Me estoy aliviando. ¿Ustedes saben lo que eso significa? No, ustedes no saben. No están listos para esta conversación", dijo muy contento el paisa.

Además, dijo entre risas que "no va a celebrar todavía, porque después se le acaba el efecto".

J Balvin recibió muchos mensajes de apoyo en redes sociales por su pronta recuperación y sus seguidores le han manifestado mucho cariño para que siga adelante.

"Gloria a Dios. Porque nadie sabe lo que se esconde detrs de una sonrisa", "La salud mental no se ve en fotos! Me alegra por él", "Significa que veremos buena música, gracias a Dios por su recuperación", fueron algunos mensajes que le dejaron .

J Balvin fue uno de los artistas que más nominaciones tuvo a los Premios Los Nuestro 2021 y ha arrasado en otros importantes galardones por su talento.