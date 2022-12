Me llegaron a comparar con el mismo SATANÁS: Madonna

Publicidad

Durante la gala la artista deja a un lado su premio y luego de encontrar una postura cómoda con sus pies separados, durante más de ocho minutos abrió su corazón al mundo de la música y de las mujeres.

Empieza recordando su juventud "Era 1979, vivía en un lugar aterrador, fui violada en una terraza con un cuchillo en mi garganta (...) perdí a casi todos los amigos que tenía por el SIDA, las drogas o disparos".

Recalcando posteriormente cómo ésto la había hecho más fuerte ‘me convirtieron en la mujer que ven hoy’.

Publicidad

Para la sorpresa de muchos dijo que todo lo que tiene es un regalo de Dios, las cosas buenas y las malas.

Publicidad

Avanzando en su discurso, la reina del pop menciona otras grandes inspiraciones, pero especialmente la de David Bowie un músico y compositor, ‘él me hizo pensar que no había reglas, pero después entendí que no hay reglas si eres un hombre’.

"Te permiten ser bonita, linda y sexy pero no actúes demasiado inteligente, no tengas opinión (…) Te permiten vestirte como una puta, pero no ser dueña de tu putez, no puedes compartir tus fantasías sexuales, puntualizó.

Publicidad

Con la voz entrecortada cierra esta parte de su discurso con esta frase ‘No puedes envejecer, porque envejecer es un pecado, no te pasarán en la radio”.

Publicidad

Al mencionar uno de sus primeros desnudos contó que la habían llamado puta, bruja y que la llegaron a comparar con el mismo satanás, recordando las extravagancias de Prince la cantante aseguró ‘pero él era hombre, las mujeres no tienen la misma libertad que los hombres’.

El mensaje final de la reina del pop fue para las mujeres en el mundo "han sido oprimidas por tanto tiempo, creen que tienen que respaldar a un hombre (…) hay hombres buenos que valen la pena, pero no porque son hombres sino porque son dignos”.

‘Antes de recibir este premio quiero pararme delante de ustedes para decirles gracias, como mujer, artista, como humano’.

Publicidad