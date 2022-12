¿Muy feo? Le llueven críticas a Marbelle por curioso TRAJE que “se inventó”

Marbelle resultó blanco de críticas por una selfie que publicó en su cuenta de Instagram.

La cantante compartió una imagen en la que sale usando un traje de lentejuelas morado, el cual usó para una de sus presentaciones en “Planchando el despecho”.

Publicidad

Al parecer, el atuendo no les gustó a algunos seguidores de la artista, pues dijeron que era un poco extraño, así como el maquillaje y peinado.

“No me gusta ese vestido que se inventó”, “se ve muy rara con ese look”, “no se haga tantas cosas, se veía mejor antes” y demás comentarios por el estilo recibió.

Publicidad

Sin embargo, hubo otros usuarios que opinaron lo contrario y simplemente le hicieron saber lo hermosa que salía en la instantánea.

Publicidad