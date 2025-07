Sale a la luz la verdadera causa de la muerte del papa de Elizabeth Loaiza

El mundo del entretenimiento colombiano se conmocionó con la triste noticia del fallecimiento de Javier Loaiza Betancourt, padre de la reconocida modelo y empresaria Elizabeth Loaiza.

La propia Elizabeth, a través de sus redes sociales, ha compartido detalles desgarradores sobre el accidente que sufrió su progenitor y, lo que es aún más impactante, ha lanzado fuertes críticas contra el sistema de salud colombiano, asegurando que la vida de su padre pudo haberse salvado.

A finales de junio, Elizabeth Loaiza utilizó sus historias de Instagram para comunicar la delicada situación de su padre. Explicó que Javier había sido hospitalizado de urgencia tras un grave accidente doméstico, una caída que le provocó un considerable hematoma cerebral.

En un video conmovedor grabado mientras su padre luchaba por su vida en el hospital, la modelo expresó la gravedad del pronóstico: "Se cayó y se golpeó la cabeza. Dicen los doctores que solo un milagro lo puede salvar, lo reanimaron, pero el cuerpo no responde".



¿Qué causó la muerte del papá de Elizabeth Loaiza?

Elizabeth reveló que el hematoma en el cerebro de su padre era "muy grande y comprometía una parte significativa del cerebro". Ante la urgencia y la complejidad del caso, la modelo solicitó el traslado de clínica para que su padre pudiera recibir una atención especializada y oportuna.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, Javier Loaiza Betancourt falleció en la noche del lunes 30 de junio. La tristeza de Elizabeth se transformó rápidamente en indignación, al atribuir la muerte de su padre a las deficiencias del sistema de salud.

"Fue víctima de este pésimo servicio de salud colombiano. Te hubieras podido salvar si hubieran hecho las cosas a tiempo", sentenció, en una clara denuncia pública.

Un último adiós lleno de amor y agradecimiento

Tras el deceso, Elizabeth Loaiza compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, acompañado de fotografías que evocaban momentos felices junto a su padre. En sus palabras, la modelo expresó el profundo amor y agradecimiento que sentía por él.

"Te amaré por siempre, aquí queda tu niña fuerte, gracias por darme la vida, me demostraste hasta tu último día de vida que eras la persona más fuerte que conozco, resististe mucho", inició su conmovedor tributo.

Recordó la presencia incondicional de su padre en momentos clave de su vida, desde acompañarla al colegio hasta estar presente en el nacimiento de su hija Sofía, e incluso "plancharme la ropa del reinado" para el Miss Mundo Colombia. "Fuiste un papá muy presente e incondicional, que diste siempre lo mejor de ti", destacó.

La modelo también compartió un último y doloroso recuerdo: "Me llamaste al teléfono, me dijiste que me amabas y que me invitabas a comer esa noche. No me esperaste para nuestra última cena, te me fuiste papá, sin un adiós. Gracias por esperarme así fuera en esa cama de clínica y agarrarme la mano fuerte por última vez. Por siempre te llevaré en mi corazón".

Elizabeth Loaiza, reconocida modelo colombiana /Foto: Elizabeth Loaiza - Instagram

En medio de esta tragedia, Elizabeth Loaiza incluso buscó públicamente la ayuda del reconocido neurocirujano Fernando Hakim, vinculado al caso del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

"Él se comunicó conmigo y me está ayudando con su concepto médico y con contactos en Cali", reveló, agradecida por el apoyo en este difícil momento. La historia de Javier Loaiza Betancourt, según el testimonio de su hija, es un trágico reflejo de las batallas que muchos ciudadanos libran dentro del sistema de salud en Colombia.

