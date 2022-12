Natalia Lafourcade se MANIFESTÓ: ¿Por qué le hizo mala cara a Maluma?

Es bien sabido que Natalia Lafourcade es una de las artistas mexicanas con mayor proyección internacional. Muestra de ello es su participación continua en la gala de los Grammy.

Esta ocasión fue foco de críticas por la cara que le hizo a Maluma tras ganar el gramófono como mejor álbum vocal pop contemporáneo.



¿Pero en realidad que estaba pasando por la cabeza de Lafourcade? Esto dijo ella misma a través de un comunicado:

"A Maluma que no se crea nada que anden diciendo porque respeto su trabajo y siempre hago caritas", aseguró la mexicana en su cuenta de Facebook.



En ese mismo mensaje, la mexicana agradeció a toda su fanaticada y abrió su corazón para contar un poco de cómo ha sido su proceso musical los últimos años.

No obstante, sus seguidores no creen mucho sus palabras y más bien se toman la mención a Maluma con gracias, pidiéndole que por favor no se dedique al reggaetón.