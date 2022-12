Paola Jara responde a quienes la critican por vender un concierto virtual

Paola Jara se detuvo un momento para responder con mucha calma a algunos usuarios de Instagram que la critican por cobrar por un concierto virtual. Ella, Jessi Uribe y varios artistas están yéndose por esta alternativa ya que el sector de espectáculos y artes están restringidos por la emergencia sanitaria.





La artista paisa, sin ser grosera, defendió su postura pues su voz es su elemento de trabajo y es su forma de ganar dinero. Un hombre le escribió que no le parecía que se pusiera a cobrar por un concierto virtual y más en este tiempo de pandemia.





“No me parece entonces que cobres por tu trabajo, ni por lo que sabes hacer, cada quien debe buscar soluciones para su situación, y a nadie se obliga a nada. Si tu vendes algo, nadie tiene la obligación de comprarlo. Así es todo en la vida”, dice parte del mensaje.





También le pregunta por qué menospreciar al arte, “por qué por ciertas cosas si debemos pagar y por otras no”.





Hubo otra seguidora que opinó algo parecido, ella dijo: “Todos los famosos y artistas están regalando conciertos virtuales, no es por menospreciar el arte, pero Paola Jara cobrando conciertos, una en un millón”.





Paola Jara también respondió en este caso y le dejó claro que ella también ha participado en muchos conciertos y donaciones sin cobrar y que no dejará de hacerlo. Pero por otro lado, le hizo saber que como artista, y en medio de esta situación por el coronavirus, tiene que reinventarse como muchos otros artistas y gremios.





Otros de sus seguidores le mostraron apoyo, pues saben que los artistas “están quietos” por estos días de cuarentena y que, además, los que son fanáticos de su música lo van a amar.



